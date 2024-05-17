Еврокомиссия опровергла утверждения, будто поставки газа в ЕС прекратила Россия

Еврокомиссия подтвердила, что не Россия прекратила поставки газа в ЕС

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия опровергла утверждения, что поставки природного газа в страны Европейского сообщества прекратила Россия. В ЕК подчеркнули, что Евросоюз сам остановил импорт, поскольку Россия якобы использовала поставки энергоресурсов "как оружие".

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Такое заявление опубликовала Еврокомиссия в связи со второй годовщиной плана "Перезапитать ЕС". Он был принят весной 2022 года, чтобы сократить импорт газа из России, сообщает издание "Нефть и капитал".

Отметим, что ранее еврочиновники делали заявления, что именно Россия первой сократила поставки газа в направлении европейского региона. И в Европе начался энергокризис. При этом игнорировалось повышение цен на нефть и газ в конце 2021 года.

Поскольку санкции Евросоюза и США не позволяли проводить платежи за газ в евро и долларах, потребовала оплачивать поставки в рублях.

Ряд государств ЕС не стали этого делать, после чего трубопроводные поставки газа из России в их адрес прекратились.

Напомним, накануне стало известно, что одна из таких стран — Болгария — намерена потребовать от "Газпрома" компенсацию за прекращение поставок газа. Болгария была в числе государств, которые отказались переходить на оплату в рублях. Теперь же руководство компании "Булгаргаз" хочет получить компенсацию в 400 миллионов евро.

Что касается заявлений о том, что именно Россия прекратила поставки газа, то это, например, утверждал канцлер Германии Олаф Шольц в декабре прошлого года и в апреле нынешнего. Также он говорил о том, что якобы из-за действий России в Европе выросли цены на газ.

А на днях эту тему поддержал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, именно Россия в одностороннем порядке якобы прекратила поставки газа в Европу, что оказало "разрушительное" воздействие на жизнь населения и поставило под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление британского премьер-министра, рекомендовала вспомнить о тех, кто отдал приказ о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Мария Захарова отметила, что трубопровод "Северный поток — 2" по-прежнему сохраняет работоспособность, а потому может быть использован для поставок в Германию, но закрыт "с западной стороны".