Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Норвежский газ оказался для Германии вдвое дороже российского

Газ из Норвегии оказался для Германии в два раза дороже российского

2:51
Экономика

В 2023 году норвежская компания Equinor и немецкая SEFE подписали контракт на десять лет с возможностью его продления на экспорт в Евросоюз 129 млрд кубометров природного газа. Поставки оценили в 55 миллиардов долларов, то есть более 420 долларов за тысячу кубометров.

Газ из Норвегии оказался для Германии в два раза дороже российского
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это почти в два раза больше стоимости российского газа, который предлагался европейским контрагентам "Газпрома" в прошлые годы, отметила аналитик "Цифра Брокер" Наталия Пырьева в комментарии для агентства "Прайм".

Норвегию соединяет со странами Евросоюза и Великобританией несколько газопроводов. Так что пути поставки надёжные. Но наиболее перспективные газовые месторождения Норвегии расположены в высоких широтах. То есть их освоение может быть более сложным.

Газ из Норвегии в разное время занимал от 20 до 25 процентов европейского рынка. Если страна займет 30 процентов, но это не сильно увеличит зависимость ЕС от этого экспортёра. Хотя в Евросоюзе уже поговаривают, что сменили зависимость от российского "Газпрома" на зависимость от норвежской Equinor.

Однако более серьёзное влияние на рынок ЕС оказывает рост доли американского СПГ. В 2023 году сжиженный природный газ из США занимал 20 процентов европейского рынка, поставки составили 56 млрд кубометров.

Стоит заметить, что ранее в Европе были весьма недовольны ценами, по которым американцы продавали СПГ. Снижать цену специально американцы не стали, но в дальнейшем, с наращиванием поставок, она упала.

Хотя как "упала"… Европейские компании, которые зависят от поставок газа — в той же химической промышленности, производстве удобрений — останавливают производство как раз по той причине, что газ слишком дорог.

То есть обеспечить стабильные поставки домохозяйствам власти европейских стран смогли. А вот что касается обеспечения промышленности дешёвым газом, то здесь возникли проблемы. И с вариантами их решения всё довольно сложно.

Стоит заметить, что государства Евросоюза заметно нарастили импорт сжиженного природного газа из России. Сейчас в Европейском сообществе обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. В том числе ограничительные меры могут затронуть и СПГ.

Однако в ЕС не готовы поддержать наиболее радикальные инициативы, вроде полного эмбарго на поставки сжиженного природного газа из России. Пока речь идёт о запрете транзита в третьи страны.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы норвегия германия евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Эксперты МАГАТЭ опровергли миф о военном использовании территории ЗАЭС
Езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов
Кристина Орбакайте заявила, что ее беспощадно критиковали как певицу
Си Цзиньпин одобрит мирную конференцию по Украине только при участии России
Выдача американских виз россиянам значительно сократилась в 2024
В Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав
Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров
Врач Лебедева назвала запрещённые продукты при панкреатите
Эксперты назвали самые ревнивые породы кошек
Эксперт спрогнозировал курс доллара на следующую неделю
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Американцы обеспечили экспортеров зерна на Украине спецтехникой
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Актриса Снаткина вышла в свет с дочерью, дебютировавшей в кино
PLOS Med: каждый год жара во всем мире уносит более 150 тыс. жизней
Дикий бык напал на туристку на пляже Мексики
Как приготовить ароматный чай с лемонграссом
Что следует избегать перед маникюром: основные запреты и правила
Агутина обрадовала высокая награда: приятно быть звездой
Болгария намерена отсудить у "Газпрома" €400 млн
Посадите на участке амсонию
Кинологи рассказали, что делает собака, когда остается одна
Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников