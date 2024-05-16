Норвежский газ оказался для Германии вдвое дороже российского

Газ из Норвегии оказался для Германии в два раза дороже российского

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году норвежская компания Equinor и немецкая SEFE подписали контракт на десять лет с возможностью его продления на экспорт в Евросоюз 129 млрд кубометров природного газа. Поставки оценили в 55 миллиардов долларов, то есть более 420 долларов за тысячу кубометров.

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Это почти в два раза больше стоимости российского газа, который предлагался европейским контрагентам "Газпрома" в прошлые годы, отметила аналитик "Цифра Брокер" Наталия Пырьева в комментарии для агентства "Прайм".

Норвегию соединяет со странами Евросоюза и Великобританией несколько газопроводов. Так что пути поставки надёжные. Но наиболее перспективные газовые месторождения Норвегии расположены в высоких широтах. То есть их освоение может быть более сложным.

Газ из Норвегии в разное время занимал от 20 до 25 процентов европейского рынка. Если страна займет 30 процентов, но это не сильно увеличит зависимость ЕС от этого экспортёра. Хотя в Евросоюзе уже поговаривают, что сменили зависимость от российского "Газпрома" на зависимость от норвежской Equinor.

Однако более серьёзное влияние на рынок ЕС оказывает рост доли американского СПГ. В 2023 году сжиженный природный газ из США занимал 20 процентов европейского рынка, поставки составили 56 млрд кубометров.

Стоит заметить, что ранее в Европе были весьма недовольны ценами, по которым американцы продавали СПГ. Снижать цену специально американцы не стали, но в дальнейшем, с наращиванием поставок, она упала.

Хотя как "упала"… Европейские компании, которые зависят от поставок газа — в той же химической промышленности, производстве удобрений — останавливают производство как раз по той причине, что газ слишком дорог.

То есть обеспечить стабильные поставки домохозяйствам власти европейских стран смогли. А вот что касается обеспечения промышленности дешёвым газом, то здесь возникли проблемы. И с вариантами их решения всё довольно сложно.

Стоит заметить, что государства Евросоюза заметно нарастили импорт сжиженного природного газа из России. Сейчас в Европейском сообществе обсуждают очередной пакет антироссийских санкций. В том числе ограничительные меры могут затронуть и СПГ.

Однако в ЕС не готовы поддержать наиболее радикальные инициативы, вроде полного эмбарго на поставки сжиженного природного газа из России. Пока речь идёт о запрете транзита в третьи страны.