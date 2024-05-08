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Олег Артюков
Конфискация российских активов грозит обесценить евро

Евро может утратить свою роль в случае конфискации российских активов

2:45
Экономика

Западные страны сталкиваются с риском, когда рассматривают возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины. Экономист из Чехии Моджмир Хампл в своей статье для Geopolitical Intelligence Services указывает на юридические проблемы и потенциальное обесценивание евро как возможные последствия таких действий.

Евро может утратить свою роль в случае конфискации российских активов
Фото: commons.wikimedia.org by Avij is licensed under public_domain

С учётом утомления от конфликта в Украине, западные лидеры могут рассматривать замороженные активы как средство "помощи" Киеву. Однако последствия такого решения могут быть более серьёзными, чем предполагают некоторые политики, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

Конфискация активов, подчёркивает чешский экономист, связана с рисками, особенно когда речь идет о легитимности таких действий.

Поскольку Запад формально не находится в состоянии войны с Россией и стремится избежать прямого конфликта, конфискация может стать сложной юридической проблемой. Особенно в контексте соблюдения законности, которая является основой западных государств, утверждает пан Хампл.

Кроме того, такие действия могут нанести ущерб авторитету и финансовому состоянию Евросоюза, поскольку большая часть российских активов в евро. И конфискация может привести к обесцениванию европейской валюты.

В итоге, это может усилить резервную роль американского доллара и британского фунта. В связи с чем Хампл риторически спрашивает, действительно ли европейские лидеры хотят этого.

Надо заметить, что он не первый, кто предупреждает о рисках конфискации для финансовой системы Евросоюза. Собственно, именно эти риски — как и юридические проблемы — удерживают лидеров стран ЕС от согласия на конфискацию активов.

В Евросоюзе сейчас говорят о том, чтобы использовать прибыль от российских активов. Это, по разным оценкам, от двух до четырёх миллиардов евро ежегодно.

Между тем, во время переговоров об использовании доходов от замороженных российских активов некоторые страны Евросоюза выразили недовольство слишком высоким, по их мнению, налогом на доходы от финансовых операций, который существует в Бельгии.

Из 210 миллиардов евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, 190 миллиардов находятся на счетах депозитария Euroclear, который расположен в Бельгии. Власти этой страны уверяют, что налоги всё равно пойдут на "помощь" Украине. Но их оппоненты указывают, что им-то приходится выделять деньги из своих бюджетов, в отличие от бельгийцев.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы бельгия евросоюз
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