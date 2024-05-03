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Олег Артюков
Закон о конфискации российских активов имеет огромные последствия для доллара

Американский эксперт назвал важный аспект закона о конфискации активов России

Экономика

Недавно в США был принят закон, который даёт правительству возможность конфисковать замороженные активы России. Этот шаг вызвал серьёзные опасения у экспертов относительно будущих последствий для американской экономики и мировой финансовой системы.

Американский эксперт назвал важный аспект закона о конфискации активов России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Экс-советник ЦРУ и экономический аналитик Джеймс Рикардс обратил внимание на один важный аспект этого закона, который, по его мнению, мало кто осознал. Он предупреждает о возможных негативных последствиях для доллара.

Как отмечает Рикардс в материале, опубликованном в издании The Daily Reckoning, российские активы могут быть конфискованы согласно новому закону и это является прямым нарушением международного законодательства. Однако американское правительство проявляет мало беспокойства по этому поводу, подчёркивает эксперт.

Ожидается, что Россия ответит на конфискацию своих активов, налагая арест на имущество западных компаний, которые работали в стране. Но, как отмечает Рикардс, это только начало проблем для США.

Аналитик предупреждает, что конфискация российских активов может негативно сказаться на кредитоспособности Соединённых Штатов. Он высказывает опасения относительно возможного саботажа курса доллара, предполагая даже, что в правительстве США могут быть лица, действующие в интересах иностранных держав.

Рикардс также подчеркивает, что новости о конфискации активов России вызовут серьёзную реакцию в мире. Он предвидит начало глобальных процессов, которые могут привести к распродаже американских облигаций различными странами и инвесторами. В результате стоимость драгоценных металлов резко возрастёт, а спрос на доллар упадет.

Ситуация становится особенно напряжённой, учитывая высокий уровень долга США по сравнению с другими странами. Рикардс предупреждает, что если американская администрация примет меры по конфискации российских активов, это только увеличит долг и создаст угрозу для доллара.

Стоит отметить, что в британское издание The Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что в власти государств Группы семи всё меньше обсуждают возможность конфискации российских активов. Несмотря на принятый в США закон, европейские страны высказываются против конфискации, опасаясь возможных ответных действий России.

Кроме того, возражают против конфискации и другие государства. В частности, на недавней встрече министров финансов стран G20 в Бразилии представители Индонезии и Саудовской Аравии подчёркивали обеспокоенность последствиями такой конфискации, если западные страны на неё всё же решатся.

Именно в Европе находится большая часть замороженных российских активов. Следовательно, и последствия в большей степени коснутся именно её. Это ещё одна причина, почему чиновники и политики стран Евросоюза не могут игнорировать аргументы представителей государств Глобального Юга.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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