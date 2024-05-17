Козерогам лучше пересесть на Skoda, а Львам — на Mazda: страховщики назвали самые аварийные знаки зодиака

"ВСК" назвал Козерогов и Водолеев самыми опасными водителями

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитики Страхового Дома "ВСК" выяснили, что Козероги и Водолеи чаще всего становятся виновниками ДТП. В статистике по корпоративному транспорту, включая такси и каршеринг, Козероги причастны к 66% аварий, а Водолеи — к 31%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди частных автомобилистов.

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В рейтинге самых опасных водителей на российских дорогах лидируют:

Козероги (10%),

Раки (9%),

Львы (8,7%),

Тельцы (8,6%),

Водолеи (8,5%).

Наименьший риск ДТП демонстрируют Скорпионы (7,2%) и Стрельцы (7,5%).

Отмечено, что Ракам следует избегать вождения в воскресенье и понедельник, а Козероги часто становятся причиной ДТП во вторник, среду и пятницу. В четверг основными виновниками аварий являются Львы, а в субботу — Рыбы.

Согласно анализу популярных в России автомарок, Тельцам, Рыбам и Ракам не рекомендуется управлять автомобилями марки ВАЗ. Владельцам Рыб и Близнецов следует избегать Hyundai, Тельцам и Весам — Kia и Renault, а Водолеям — Toyota.

Козерогам, склонным к ДТП, стоит пересесть на Skoda, так как среди водителей этого знака зодиака на этих авто происходит не более 0,3% аварий. Для Раков лучше всего подойдут Ford и Volkswagen, для Львов — Mazda, для Тельцов — Honda, а Водолеям рекомендуется выбрать Volkswagen.

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