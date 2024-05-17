Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США намерены пересмотреть импортные ограничения против российских алмазов
Тканевые сиденья как новые: узнайте волшебный рецепт для чистоты
Певица Виктория Соломахина рассекретила роман с сыном Гагариной
Сияние и красота: миндальное масло для ухода за кожей и волосами
Салфетка с первым контрактом Месси ушла с аукциона за сумму в 900 тысяч евро
Как правильно сушить травы
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собаке, если она пострадала из-за догхантеров
Почему местные в Таиланде начинают ненавидеть русских
"ВСК" назвал Козерогов и Водолеев самыми опасными водителями
Одна секунда стоимостью в одну пушистую жизнь: как уберечь кошку от прыжков с окна без страховки

Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна

2:42
Зоосфера » Кошки

Каждый год с наступлением теплого сезона ветеринарные клиники наполняются котами и кошками, упавшими с высоты. Основной причиной этого являются открытые окна в квартирах, не защищенные специальными сетками. О том, как предотвратить такие падения и обезопасить своих питомцев.

Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна
Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шансы на выживание

Ветеринарный врач и заведующая ветучастком "Отрадное" Светлана Ивайкина сообщила, что более половины животных, получивших травмы от падения с высоты, погибают. При падении кошки получают множественные травмы: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов, кровотечения и черепно-мозговые травмы. В состоянии шока животные часто убегают и прячутся, что затрудняет их поиск.

Высота падения не всегда определяет степень травм. Значительную роль играют покрытие поверхности (асфальт, земля, гравий), наличие деревьев и оград под окнами, которые могут усугубить повреждения, как сообщает Москва 24.

Будущее животного зависит от своевременной и правильной транспортировки в клинику, характера травм, места падения и удачи. Иногда удается спасти даже безнадежных пациентов, однако многие из них остаются инвалидами и требуют постоянного наблюдения.

Спасение кошки — дело рук человека

Наиболее надежный способ предотвратить падение питомца — это использование специальных защитных сеток. Часто владельцы игнорируют эту меру, полагая, что их питомец слишком умный и не полезет в открытое окно. Однако именно такая самоуверенность приводит к трагедиям.

Также ошибочно полагать, что можно открыть окно и следить за питомцем, не давая ему сесть на подоконник. Достаточно одного мгновения, чтобы кошка выпрыгнула.

Вертикальное проветривание также не безопасно: окно в таком положении превращается в смертельную ловушку. Кошка может застрять в приоткрытой створке и не выбраться, что приведет к нарушению кровообращения, некрозу тканей и интоксикации организма.

Если кошка все же упала, необходимо немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, так как у питомца могут быть как внешние, так и внутренние травмы. Животное нужно аккуратно поместить в переноску, обеспечить доступ свежего воздуха, укрыть теплым пледом и минимизировать перемещение по переноске. В клинике следует сразу сообщить администратору о срочности случая, резюмировала Ивайкина.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов
Сергей Шнуров представил саундтрек к фильму "Майор Гром: Игра"
Врач Павлова: интервальное голодание способно спровоцировать развитие рака
Три совета для водителя, чтобы не уставать
Врач Павлова: езда на велосипеде способствует улучшению состояния суставов
В Британии создают новое "энергетическое оружие"
Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна
Еврокомиссия подтвердила, что не Россия прекратила поставки газа в ЕС
Мьянма привлекает туристов уникальной природой и культурой
Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников