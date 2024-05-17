Одна секунда стоимостью в одну пушистую жизнь: как уберечь кошку от прыжков с окна без страховки

Ветеринар Ивайкина рассказала, как спасти кошку от падения с окна

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Каждый год с наступлением теплого сезона ветеринарные клиники наполняются котами и кошками, упавшими с высоты. Основной причиной этого являются открытые окна в квартирах, не защищенные специальными сетками. О том, как предотвратить такие падения и обезопасить своих питомцев.

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Шансы на выживание

Ветеринарный врач и заведующая ветучастком "Отрадное" Светлана Ивайкина сообщила, что более половины животных, получивших травмы от падения с высоты, погибают. При падении кошки получают множественные травмы: переломы, ушибы, повреждения внутренних органов, кровотечения и черепно-мозговые травмы. В состоянии шока животные часто убегают и прячутся, что затрудняет их поиск.

Высота падения не всегда определяет степень травм. Значительную роль играют покрытие поверхности (асфальт, земля, гравий), наличие деревьев и оград под окнами, которые могут усугубить повреждения, как сообщает Москва 24.

Будущее животного зависит от своевременной и правильной транспортировки в клинику, характера травм, места падения и удачи. Иногда удается спасти даже безнадежных пациентов, однако многие из них остаются инвалидами и требуют постоянного наблюдения.

Спасение кошки — дело рук человека

Наиболее надежный способ предотвратить падение питомца — это использование специальных защитных сеток. Часто владельцы игнорируют эту меру, полагая, что их питомец слишком умный и не полезет в открытое окно. Однако именно такая самоуверенность приводит к трагедиям.

Также ошибочно полагать, что можно открыть окно и следить за питомцем, не давая ему сесть на подоконник. Достаточно одного мгновения, чтобы кошка выпрыгнула.

Вертикальное проветривание также не безопасно: окно в таком положении превращается в смертельную ловушку. Кошка может застрять в приоткрытой створке и не выбраться, что приведет к нарушению кровообращения, некрозу тканей и интоксикации организма.

Если кошка все же упала, необходимо немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную клинику, так как у питомца могут быть как внешние, так и внутренние травмы. Животное нужно аккуратно поместить в переноску, обеспечить доступ свежего воздуха, укрыть теплым пледом и минимизировать перемещение по переноске. В клинике следует сразу сообщить администратору о срочности случая, резюмировала Ивайкина.