Врач из Англии рассказал о способе быстрого засыпания

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Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах

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Здоровье

Согласно информации из Mirror, британский врач описал метод, который способен помочь быстро уснуть. По его мнению, приём "перетасовки" практически всегда даёт результат.

Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если человек долго не может заснуть, доктор Скотт Уолтер предложил определённый метод. Он говорит, что в данной ситуации может помочь "когнитивное перетасовывание", которое представляет собой способ изменить или пересмотреть свои мысли, словно перетасовать колоду карт.

"Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете", — добавил Скотт Уолтер.

Уолтер объясняет, что данная техника работает благодаря низкой нагрузке на мозг и симуляции "микроснов", характерных для начала процесса засыпания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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