Врач из Англии рассказал о способе быстрого засыпания

Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации из Mirror, британский врач описал метод, который способен помочь быстро уснуть. По его мнению, приём "перетасовки" практически всегда даёт результат.

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Если человек долго не может заснуть, доктор Скотт Уолтер предложил определённый метод. Он говорит, что в данной ситуации может помочь "когнитивное перетасовывание", которое представляет собой способ изменить или пересмотреть свои мысли, словно перетасовать колоду карт.

"Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете", — добавил Скотт Уолтер.

Уолтер объясняет, что данная техника работает благодаря низкой нагрузке на мозг и симуляции "микроснов", характерных для начала процесса засыпания.