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Почему Таиланд стал излюбленным направлением для российских туристов в 2024 году

Почему местные в Таиланде начинают ненавидеть русских

3:37
Туризм

Таиланд давно привлекает российских туристов. В 2023 году эту популярную страну Юго-Восточной Азии посетили полтора миллиона россиян, и ожидается, что в этом году число туристов вырастет до двух миллионов. Однако россияне часто сталкиваются с проблемами на тайских курортах, нарушая закон и становясь антигероями местных новостей из-за незаконной работы, азартных игр или хулиганства. Подробнее об этом — в материале "Ленты.ру".

Почему местные в Таиланде начинают ненавидеть русских
Фото: flickr.com by Visions of Domino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Привлекательность Таиланда для российских туристов
Таиланд привлекает туристов своими экскурсионными возможностями и природными ресурсами. По словам Майи Котляр, генерального директора компании Mayel Travel, Таиланд стал одним из топ-5 направлений для российских туристов, особенно в осенне-зимний сезон. По сравнению с ОАЭ и Египтом, Таиланд предлагает больше возможностей для экскурсий и отдыха на природе.

Популярность Таиланда в любое время года
Даже летом Таиланд остаётся востребованным направлением для отдыха. Доступно множество рейсов, как чартерных, так и регулярных, выполняемыми такими авиакомпаниями, как "Аэрофлот", S7 Airlines, Azur Air и Red Wings. Некоторые туристы предпочитают перелёты с пересадками через ОАЭ, Турцию, Китай и другие страны, что иногда помогает снизить стоимость путевки на 5-25%.

Без конкуренции в Юго-Восточной Азии
Эксперты считают, что Таиланд не имеет прямых конкурентов в Юго-Восточной Азии для курортного отдыха. Прямое авиасообщение играет важную роль в его популярности. Хотя россиянам доступны прямые рейсы в китайский Хайнань, длительные перелёты и недостаточная отельная база отпугивают туристов.

Проблемы российских туристов в Таиланде
Российские туристы часто попадают в неприятности в Таиланде, нарушая местные законы. В 2023 году россияне стали лидерами по количеству правонарушений среди иностранных туристов. Некоторые пытаются вести незаконный бизнес, как, например, недавно арестованный массажист на Пхукете. Также популярны случаи незаконной организации азартных игр и нарушений визового режима.

Рекомендации для туристов
Майя Котляр подчеркивает важность соблюдения местных законов и правил. В Таиланде действует множество запретов, которые часто игнорируются туристами. В отличие от Сингапура, где законы строго соблюдаются, Таиланд проявляет большую терпимость, что может создать ложное ощущение вседозволенности у туристов.

Другие опасности для туристов
Кроме правонарушений, туристы могут столкнуться с конфликтами с местными жителями, включая трансгендеров. Например, в мае 2023 года на Пхукете произошла драка между туристом и ледибоями. Также туристы рискуют нарваться на неприятности за негативные посты в соцсетях о Таиланде и его жителях. Например, британский турист оказался под угрозой тюрьмы за фальшивый отзыв о ресторане.

Внимание к содержимому багажа
Туристам следует внимательно следить за содержимым багажа при возвращении из Таиланда. В прошлом году один россиянин случайно привез с собой легализованную в Таиланде марихуану и оказался под угрозой тюремного заключения в России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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