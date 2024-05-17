Медсестра опровергла ужасающий миф о хрипах, издаваемых человеком перед смертью

Медсестра Макфадден: предсмертные хрипы вызваны отключением рефлексов

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинская сестра Джули Макфадден, имеющая многолетний опыт работы в хосписе, утверждает, что звуки хрипов или бульканья, которые слышны в голосе умирающего, вовсе не являются признаком предсмертной агонии, несмотря на распространённое заблуждение.

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В связи с тем, что медицинской работнице приходилось много времени проводить около умирающих пациентов, она поделилась своим опытом. Согласно её словам, внезапные хрипы в дыхании вызывают страх у большинства людей, которые впервые их слышат. Тем не менее, фактически нет причин для беспокойства, как она заверяет в интервью для Daily Mail.

Макфадден пояснила, что возникновение хрипов связано со скоплением слюны в горле. В момент смерти у пациентов рефлексы перестают функционировать, включая глотательный. Поэтому причина не в болевых ощущениях в горле, а в излишке слюны в ротовой полости, что препятствует нормальной речи.