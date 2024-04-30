Условный срок за нападение на борту: судебное разбирательство в Санкт-Петербурге

Россиянин, напавший на полицейского в самолете, получил 3,5 года условно

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сообщении от Северо-Западной транспортной прокуратуры, размещенном в Telegram, говорится, что мужчина из Татарстана, нападавший на полицейского во время полета авиакомпании Nordwind, избежал заключения под стражу, получив условный срок в 3,5 года. Согласно решению Московского районного суда Санкт-Петербурга, его признали виновным в насилии против представителя власти, публичном оскорблении и хулиганстве.

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По данным суда, инцидент произошел в октябре 2023 года на рейсе из Санкт-Петербурга в Казань, где мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. После оскорбления и нападения на сотрудника транспортной полиции, нарушителя задержали.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил мужчине условное наказание с испытательным сроком на три года.