Избавляемся от деменции с помощью собаки: это умеет каждый питомец

Врачи рассказали, как избавиться от деменции при помощи собаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы не будем обсуждать, что такое деменция и каковы её последствия для организма. Вместо этого, давайте рассмотрим методы предотвращения старения мозга.

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Для этого создаются специальные диеты с продуктами, благоприятными для мозга, но существует еще один, более простой способ — завести собаку.

Исследования японских ученых показали, что собаководы реже страдают от деменции, как сообщает Daily Mail. Риск развития заболевания уменьшается на 40%.

Почему это работает? Не только потому, что собаки избавляют от скуки и одиночества. Главное преимущество — это необходимость регулярных прогулок с питомцем, как минимум два раза в день.

Постоянные пребывания на свежем воздухе и прогулки положительно влияют на работу мозга.

Кроме того, собака помогает поддерживать физическую активность своего владельца на должном уровне, способствует частому общению в обществе и ведению социально активного образа жизни.

Общение с другими собаководами и знакомыми также благоприятно влияет на мозговую деятельность.