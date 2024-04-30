Избавляемся от деменции с помощью собаки: это умеет каждый питомец

Мы не будем обсуждать, что такое деменция и каковы её последствия для организма. Вместо этого, давайте рассмотрим методы предотвращения старения мозга.
Для этого создаются специальные диеты с продуктами, благоприятными для мозга, но существует еще один, более простой способ — завести собаку.
Исследования японских ученых показали, что собаководы реже страдают от деменции, как сообщает Daily Mail. Риск развития заболевания уменьшается на 40%.
Почему это работает? Не только потому, что собаки избавляют от скуки и одиночества. Главное преимущество — это необходимость регулярных прогулок с питомцем, как минимум два раза в день.
Постоянные пребывания на свежем воздухе и прогулки положительно влияют на работу мозга.
Кроме того, собака помогает поддерживать физическую активность своего владельца на должном уровне, способствует частому общению в обществе и ведению социально активного образа жизни.
Общение с другими собаководами и знакомыми также благоприятно влияет на мозговую деятельность.
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