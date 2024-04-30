Получение временного медицинского полиса ОМС: детальное руководство и сроки действия полиса

Получение временного полиса ОМС: где и как оформить?

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Временный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается на этапе оформления основного полиса и предоставляет доступ к аналогичным медицинским услугам. Процесс получения этого документа начинается с выбора страховщика из перечня, размещенного на сайте Федерального фонда ОМС.

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Далее необходимо посетить офис выбранной страховой компании, предъявить паспорт РФ и, если имеется, СНИЛС. Следует заполнить предоставленный бланк заявления, после чего сотрудник страховой компании примет копию паспорта, заполнит анкету и выдаст временный полис. На этом полисе будет указана дата для последующего визита в страховую компанию для получения постоянного полиса.

По данным ФОМС, замена временного полиса на постоянный обычно происходит в течение месяца после подачи заявления. Сайт Госуслуг уточняет, что срок действия временного полиса составляет до 45 рабочих дней.