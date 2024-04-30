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Получение временного медицинского полиса ОМС: детальное руководство и сроки действия полиса

Получение временного полиса ОМС: где и как оформить?

1:04
Страхование

Временный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) выдается на этапе оформления основного полиса и предоставляет доступ к аналогичным медицинским услугам. Процесс получения этого документа начинается с выбора страховщика из перечня, размещенного на сайте Федерального фонда ОМС.

Получение временного полиса ОМС: где и как оформить?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Далее необходимо посетить офис выбранной страховой компании, предъявить паспорт РФ и, если имеется, СНИЛС. Следует заполнить предоставленный бланк заявления, после чего сотрудник страховой компании примет копию паспорта, заполнит анкету и выдаст временный полис. На этом полисе будет указана дата для последующего визита в страховую компанию для получения постоянного полиса.

По данным ФОМС, замена временного полиса на постоянный обычно происходит в течение месяца после подачи заявления. Сайт Госуслуг уточняет, что срок действия временного полиса составляет до 45 рабочих дней.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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