Стало известно, как изменилась Алёна Апина после операции за 250 тысяч рублей

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Алёна Апина прошла процедуру лазерного омоложения лица за четверть миллиона рублей

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Шоу-бизнес

Алена Апина, бывшая вокалистка популярной группы "Комбинация", недавно прошла пластическую операцию на лице, включая лазерное омоложение и подтяжку подбородка, стоимостью в четверть миллиона рублей.

Алёна Апина прошла процедуру лазерного омоложения лица за четверть миллиона рублей
Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Это не первый опыт артистки с пластическими операциями; ранее она уже делала абдоминопластику и другие процедуры.

В личной жизни Апина была замужем дважды: первый брак с художником Валерием был недолгим, а второй брак с Александром Иратовым длился 25 лет, в ходе которого у пары родилась дочь Ксения. Они развелись в 2017 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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