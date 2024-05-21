Стало известно, как изменилась Алёна Апина после операции за 250 тысяч рублей

Алена Апина, бывшая вокалистка популярной группы "Комбинация", недавно прошла пластическую операцию на лице, включая лазерное омоложение и подтяжку подбородка, стоимостью в четверть миллиона рублей.
Это не первый опыт артистки с пластическими операциями; ранее она уже делала абдоминопластику и другие процедуры.
В личной жизни Апина была замужем дважды: первый брак с художником Валерием был недолгим, а второй брак с Александром Иратовым длился 25 лет, в ходе которого у пары родилась дочь Ксения. Они развелись в 2017 году.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.