Стало известно, как изменилась Алёна Апина после операции за 250 тысяч рублей

Алёна Апина прошла процедуру лазерного омоложения лица за четверть миллиона рублей

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алена Апина, бывшая вокалистка популярной группы "Комбинация", недавно прошла пластическую операцию на лице, включая лазерное омоложение и подтяжку подбородка, стоимостью в четверть миллиона рублей.

Фото: Wikipedia by Mark Nakoykher is licensed under CC BY-SA 4.0

Это не первый опыт артистки с пластическими операциями; ранее она уже делала абдоминопластику и другие процедуры.

В личной жизни Апина была замужем дважды: первый брак с художником Валерием был недолгим, а второй брак с Александром Иратовым длился 25 лет, в ходе которого у пары родилась дочь Ксения. Они развелись в 2017 году.