Diabetes: экспериментальный препарат на основе моноклональных антител вылечил мышей от диабета 1-го типа

Экспериментальный препарат избавил мышей от диабета 1 типа

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные провели исследование нового экспериментального препарата на основе моноклональных антител, который защитил печень мышей от развития диабета 1-го типа.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

В новом исследовании учёные применили препарат mAb43, в основе которого моноклональное антитело, полученное путём клонирования клеток животного, пишет журнал Diabetes.

Этот экспериментальный препарат вводили мышам с ранним диабетом 1-го типа. Через 35 недель у них не было этой болезни. При введении препарата на более поздней стадии заболевания, у мышей увеличилась продолжительность жизни по сравнению с теми, которые не получали лекарство.

Авторы заявили, что в этом исследовании использовалась мышиная версия моноклонального антитела, для исследования на людях нужно разработать гуманизированную версию препарата.