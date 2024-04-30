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Diabetes: экспериментальный препарат на основе моноклональных антител вылечил мышей от диабета 1-го типа

Экспериментальный препарат избавил мышей от диабета 1 типа

0:55
Здоровье

Учёные провели исследование нового экспериментального препарата на основе моноклональных антител, который защитил печень мышей от развития диабета 1-го типа.

Экспериментальный препарат избавил мышей от диабета 1 типа
Фото: commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

В новом исследовании учёные применили препарат mAb43, в основе которого моноклональное антитело, полученное путём клонирования клеток животного, пишет журнал Diabetes.

Этот экспериментальный препарат вводили мышам с ранним диабетом 1-го типа. Через 35 недель у них не было этой болезни. При введении препарата на более поздней стадии заболевания, у мышей увеличилась продолжительность жизни по сравнению с теми, которые не получали лекарство.

Авторы заявили, что в этом исследовании использовалась мышиная версия моноклонального антитела, для исследования на людях нужно разработать гуманизированную версию препарата.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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