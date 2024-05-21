АО "АльфаСтрахование" компенсирует убытки фермерам: первые выплаты после майских метелей

В начале мая большую часть центральной России поразили аномальные холода, сопровождаемые не просто заморозками, а настоящими метелями. В 23 регионах страны зафиксирована гибель посевов, и во многих из них введён режим чрезвычайной ситуации. Правительство призвало оперативно организовать пересев погибших культур.
АО "АльфаСтрахование" уже начало компенсировать убытки, связанные с гибелью урожая. Первая выплата в несколько миллионов рублей была произведена фермеру из Тамбовской области всего через день после того, как специальная комиссия зафиксировала ущерб.
"Сельхозпроизводителям сейчас буквально дорог каждый день, так как еще не поздно осуществить пересев погибших культур. Понимая это, мы взяли под особый контроль все поступающие к нам уведомления об убытках для их скорейшего рассмотрения", — отметил руководитель управления сельскохозяйственного страхования Станислав Кондратьев.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.