11 млрд рублей выделят на восстановление ж/д новых регионов РФ: стали известны планы Росжелдора

На восстановление ж/д новых регионов России выделят 11 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году на восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации будет выделено 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор.

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Работы ведёт ФГУП "Железные дороги Новороссии", созданное в мае 2023 года для объединения железных дорог новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Мелитопольской железных дорог, а также Трансграничного концерна "Железные дороги Донбасса".

По словам замруководителя Росжелдора Александра Батюка, основная задача — восстановить разрушенные объекты, такие как депо и контактную сеть, а также капитально отремонтировать пути. В 2023 году было выделено 9,6 миллиарда рублей и выполнен значительный объем работы, сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в 2024 году объём перевезенных грузов на сети "Железных дорог Новороссии" достигнет 22,5 миллиона тонн. С января по апрель 2024 года объём грузоперевозок составил 6,2 миллиона тонн, превысив план на 5,2%.