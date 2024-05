11 млрд рублей выделят на восстановление ж/д новых регионов РФ: стали известны планы Росжелдора

В 2024 году на восстановление железнодорожной инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации будет выделено 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0