Как падение цен на автомобили Tesla влияет на европейский лизинг

Tesla стремится улучшить отношения с европейскими лизинговыми компаниями

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Tesla пытается уладить конфликт с европейскими лизинговыми компаниями, вызванный снижением розничных цен на автомобили, что привело к уменьшению стоимости их автопарков.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Снижение цен было направлено на стимулирование продаж в условиях снижения спроса на электромобили и роста конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, таких как BYD. Это повлекло за собой серьезные финансовые потери для крупнейших клиентов Tesla в Европе, где покупки для автопарков составляют почти половину всех автопродаж.

В ответ на это, Tesla предлагает неофициальные скидки на покупку новых автомобилей, если они есть в наличии, и пытается решить проблемы с сервисом и ремонтом, на которые ранее жаловались менеджеры автопарков и лизинговые компании.

Кроме того, компании, занимающиеся арендой автомобилей, такие как Hertz и Sixt, начали продавать автомобили Tesla из-за падения их остаточной стоимости, что негативно сказалось на их доходах. Tesla активно работает над улучшением качества обслуживания и системы заказов, обещая внедрение улучшений и предоставляя дорожную карту для решения текущих проблем.