"Перестали о них говорить": Юрий Лоза назвал главную проблему уехавшей из России Пугачёвой

Лоза рассказал о главной проблеме Пугачёвой и Галкина* за границей

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение о главной проблеме, с которой столкнулись покинувшие Россию Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин*.

Фото: newlookmedia.ru by Новый Взгляд is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Об этом сообщает aif. ru.

Лоза подчеркнул, что у артистов, уехавших за границу, возникли серьезные финансовые трудности. Он объяснил, что это связано с отсутствием больших концертных площадок в странах, где они теперь выступают.

Лоза отметил, что артисты сами выбрали этот путь, отказавшись от комфортной жизни в России.

"Живут и живут. Все, забыли о них, вычеркнули и перестали о них говорить", — заключил он.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов.