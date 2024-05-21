"Перестали о них говорить": Юрий Лоза назвал главную проблему уехавшей из России Пугачёвой

Певец и композитор Юрий Лоза высказал свое мнение о главной проблеме, с которой столкнулись покинувшие Россию Алла Пугачёва и ее муж Максим Галкин*.
Об этом сообщает aif. ru.
Лоза подчеркнул, что у артистов, уехавших за границу, возникли серьезные финансовые трудности. Он объяснил, что это связано с отсутствием больших концертных площадок в странах, где они теперь выступают.
Лоза отметил, что артисты сами выбрали этот путь, отказавшись от комфортной жизни в России.
"Живут и живут. Все, забыли о них, вычеркнули и перестали о них говорить", — заключил он.
* внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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