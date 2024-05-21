Почему скапливается жир в области живота: диетологи назвали причины и дали совет, как похудеть

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Чтобы похудеть в области живота, нужно есть белок и клетчатку

1:32
Здоровье

Жир внизу живота часто беспокоит многих девушек. Это может быть связано с неправильным питанием.

Чтобы похудеть в области живота, нужно есть белок и клетчатку
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Почему скапливается жир внизу живота

Жир может скапливаться в нижней части живота по разным причинам. Это иногда может быть нормой или генетической предрасположенностью. Также это может быть связано с малоподвижным образом жизни, низкой физической активностью и неправильным питанием.

Как избавиться от жира на животе с помощью правильного питания

Прежде всего, важно достаточно двигаться. Это может быть любая физическая активность — ходьба, бег, йога, стретчинг, езда на велосипеде, тренажерный зал. Кроме того, нужно следить за своим питанием. Его нужно сбалансировать. Добавляйте в свой рацион разные виды белка: мясо, рыбу, бобовые, молочные продукты, орехи, куриные яйца, морепродукты.

Также стоит добавить зеленую гречку, булгур, нут, коричневый рис, киноа, чечевицу. Из клетчатки — выбирайте свежие фрукты, овощи и ягоды. Например, болгарский перец, помидоры, огурцы, апельсины, черника, грейпфрут.

Избегайте или сократите потребление сладостей. Это газированные напитки, джемы, конфеты, печенье, а также чипсы, соусы. Сладости можно заменить сухофруктами, орехами, фруктами и ягодами.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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