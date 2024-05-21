Актёр Никита Кологривый получил широкую известность благодаря ролям в сериале "Слово пацана" и фильме "По щучьему велению".
В своих интервью актер неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес коллег, что привлекло к нему дополнительное внимание.
Этой весной Кологривый был приговорен к 7 дням административного ареста из-за инцидента в баре Новосибирска. Актёр настойчиво пытался поговорить с местным администратором, а затем укусил её за ногу и пытался устроить драку с охраной.
Его резкие высказывания могли создавать впечатление, что Кологривый "защищает" искусство. Однако, актёр удивил. Он признался, что, выбирая актёрскую карьеру, думал не о высоком искусстве, а о материальных благах.
"Безусловно, слава и деньги — это первое. Я не про искусство. Я не про это, вот честно", — заявил актер в программе канала НТВ "Однажды".
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.