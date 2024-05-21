"Я не про искусство": Кологривый признался, что стал актёром ради денег

Кологривый рассказал правду о своей карьере: искусство не главное

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый получил широкую известность благодаря ролям в сериале "Слово пацана" и фильме "По щучьему велению".

Фото: t.me/nik_kologrivyy by Никита Кологривый

В своих интервью актер неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес коллег, что привлекло к нему дополнительное внимание.

Этой весной Кологривый был приговорен к 7 дням административного ареста из-за инцидента в баре Новосибирска. Актёр настойчиво пытался поговорить с местным администратором, а затем укусил её за ногу и пытался устроить драку с охраной.

Его резкие высказывания могли создавать впечатление, что Кологривый "защищает" искусство. Однако, актёр удивил. Он признался, что, выбирая актёрскую карьеру, думал не о высоком искусстве, а о материальных благах.

"Безусловно, слава и деньги — это первое. Я не про искусство. Я не про это, вот честно", — заявил актер в программе канала НТВ "Однажды".