Скандал с BMW: ввоз авто с запрещёнными деталями разгорается в США

Немецкий автопроизводитель BMW ввез в Соединённые Штаты по меньшей мере 8,000 автомобилей Mini Cooper, содержащих электронные компоненты от китайского поставщика, находящегося под санкциями.
По данным доклада Комитета по финансам Сената США, руководимого Роном Уайденом, BMW продолжала импортировать продукцию с запрещёнными частями по крайней мере до апреля.
В ответ компания заявила о принятых мерах для остановки импорта затронутой продукции и начала кампанию по замене специфических деталей. Проблема возникла на фоне действия закона "Акт о предотвращении принудительного труда уйгуров" (UFLPA), направленного на борьбу с импортом товаров из китайского региона Синьцзян, предположительно произведенных с использованием принудительного труда.
Компания Jaguar Land Rover также оказалась вовлеченной в скандал, немедленно остановив поставки двух пострадавших запчастей и объявив о карантине и уничтожении всех запасов, содержащих компоненты JWD.
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