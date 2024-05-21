Скандал с BMW: ввоз авто с запрещёнными деталями разгорается в США

BMW ввезла в США тысячи Mini Cooper с запрещёнными китайскими компонентами

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Немецкий автопроизводитель BMW ввез в Соединённые Штаты по меньшей мере 8,000 автомобилей Mini Cooper, содержащих электронные компоненты от китайского поставщика, находящегося под санкциями.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным доклада Комитета по финансам Сената США, руководимого Роном Уайденом, BMW продолжала импортировать продукцию с запрещёнными частями по крайней мере до апреля.

В ответ компания заявила о принятых мерах для остановки импорта затронутой продукции и начала кампанию по замене специфических деталей. Проблема возникла на фоне действия закона "Акт о предотвращении принудительного труда уйгуров" (UFLPA), направленного на борьбу с импортом товаров из китайского региона Синьцзян, предположительно произведенных с использованием принудительного труда.

Компания Jaguar Land Rover также оказалась вовлеченной в скандал, немедленно остановив поставки двух пострадавших запчастей и объявив о карантине и уничтожении всех запасов, содержащих компоненты JWD.