Банк России ужесточает правила: покупка золота теперь под строгим контролем

Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству.
Регулятор представил проект поправок к положению 375-П, который устанавливает новые критерии для выявления подозрительных операций с драгоценными металлами.
В частности, банки будут обязаны внимательнее отслеживать покупки физическими лицами драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет, если операции соответствуют следующим признакам:
1. Операция однонаправленная. Клиент покупает слитки, но не продает их, или продает значительно меньше, чем приобретает.
2. Происхождение средств. Физическое лицо покупает драгоценные металлы с банковского счета, на который недавно поступили средства.
3. Быстрое изъятие слитков. Клиент сразу или вскоре после приобретения забирает слитки из банка.
Эти меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных финансовых операций.
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