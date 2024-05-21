Банк России ужесточает правила: покупка золота теперь под строгим контролем

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Регулятор представил проект поправок к положению 375-П, который устанавливает новые критерии для выявления подозрительных операций с драгоценными металлами.

В частности, банки будут обязаны внимательнее отслеживать покупки физическими лицами драгоценных металлов в слитках за наличный или безналичный расчет, если операции соответствуют следующим признакам:

1. Операция однонаправленная. Клиент покупает слитки, но не продает их, или продает значительно меньше, чем приобретает.

2. Происхождение средств. Физическое лицо покупает драгоценные металлы с банковского счета, на который недавно поступили средства.

3. Быстрое изъятие слитков. Клиент сразу или вскоре после приобретения забирает слитки из банка.

Эти меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных финансовых операций.