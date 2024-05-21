Британец жестоко избит на Пхукете, вступившись за иностранца на глазах своей жены

Британский турист вступился за другого иностранца на курорте в Таиланде и был жестоко избит на глазах у жены в переулке. Видео инцидента было опубликовано Daily Mail.
Событие произошло на острове Пхукет. 17 мая Чарли Фолкнер шел с женой Кейт в магазин, когда они заметили, что несколько неизвестных окружили иностранца. Фолкнер решил вмешаться, что привело к конфликту.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как незнакомцы окружили Чарли и загнали его в переулок. Там они ударили его бутылкой по голове и нанесли ножевые ранения. Преступники скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего истекать кровью.
Позже полиция задержала виновных. Ведется расследование.
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