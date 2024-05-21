Турция отменяет ограничение на рост арендной платы с 1 июля

Турция отменит ограничение на рост арендной платы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Власти Турции планируют отменить ограничение на рост арендной платы. С 2022 года арендодатели не могли увеличивать стоимость аренды более чем на 25% в год. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек сообщил телеканалу TRT Haber, что это ограничение будет снято с 1 июля.

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Арендодатели выступали против этого ограничения, настаивая на том, что арендная плата должна зависеть от индекса потребительских цен и уровня инфляции. Однако мера была продлена до 1 июля.

Мехмет Шимшек считает, что дальнейшее продление этой программы не имеет смысла, так как власти не должны вмешиваться в рыночные цены на аренду.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал решить проблему роста цен на аренду жилья. Власти страны обсуждают возможность введения специального налога для владельцев пустующих квартир. Это связано с тем, что многие арендодатели отказываются сдавать квартиры тем, кто не готов заключать контракт в долларах, в ожидании стабилизации курса лиры.