Огнеупорное стекло на основе бамбука разработали китайские учёные

Учёные разработали огнеупорное стекло на основе бамбука

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из китайского Central South University of Forestry and Technology (CSUFT) разработали стекло на основе бамбука, обладающее огнеупорностью, дымоподавляющими и супергидрофобными свойствами.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Новый материал имеет светопропускание 71,6%, что увеличивает эффективность преобразования энергии в солнечных элементах на 15,29%. В отличие от традиционного кварцевого стекла, производство бамбукового стекла более экологично, с меньшими выбросами углекислого газа, сообщает Planet Today.

Бамбук, используемый в производстве, растёт и регенерирует быстрее древесины, что делает его более устойчивым ресурсом. Процесс создания стекла включает вакуумную пропитку делигнифицированного бамбука жидким силикатом натрия и гидрофобную обработку, создавая трехслойный огнестойкий барьер. Испытания показали высокую огнестойкость, низкое тепловыделение и минимальное дымообразование материала.

Использование бамбукового стекла в солнечных элементах демонстрирует значительный потенциал для улучшения энергоэффективности и устойчивости, подчеркивая важность экологически чистых альтернатив традиционным материалам и открывая новые возможности для инноваций.