Что можно сажать в затемнённых участках сада и огорода?

Множество растений: вот, что стоит сажать в тени

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Затемнённые участки сада и огорода могут быть настоящей головной болью для садоводов и огородников. Но не стоит отчаиваться, ведь даже в тени можно выращивать множество полезных и красивых растений. В этой статье мы расскажем о том, что можно сажать в затемнённых участках и как правильно ухаживать за ними.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Самым простым вариантом для затенённых участков являются тенистые растения. Они прекрасно чувствуют себя в условиях недостатка солнечного света и не требуют особого ухода. Среди них можно выделить такие культуры, как папоротники, хосты, астильбы, бегонии и другие. Они не только украсят ваш сад или огород, но и будут радовать вас своими красивыми листьями и цветами.

Если вы хотите выращивать овощи на затенённом участке, то вам подойдут такие культуры, как шпинат, салат, руккола, кресс-салат и другие зелёные овощи. Они не требуют большого количества солнечного света и могут расти даже в полутени. Также можно посадить на затенённом участке корнеплоды, такие как морковь, свекла, редис и другие, но они будут немного меньше и медленнее расти, чем на солнечном участке.

Если вы хотите иметь на затенённом участке цветущие растения, то обратите внимание на тенистые цветы. Среди них можно выделить такие культуры, как фуксии, бегонии, георгины, астры и другие. Они не только красиво цветут, но и могут расти в условиях недостатка солнечного света.

Также на затенённом участке можно выращивать ягодные кустарники, такие как смородина, крыжовник, малина и другие. Они не требуют большого количества солнечного света и будут радовать вас вкусными и полезными ягодами.

Но помимо правильного выбора растений, важно также ухаживать за затенённым участком. Необходимо регулярно поливать растения, так как в тени влага испаряется медленнее. Также следует удобрять почву, чтобы растения получали необходимые питательные вещества. И не забывайте о притенении растений от прямых солнечных лучей, особенно в жаркие летние дни.