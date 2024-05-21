Запрет на маленькие студии и однокомнатные квартиры в Москве: что ждет покупателей

Власти не планируют запрещать строительство маленьких квартир

3:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Федеральные власти не планируют вводить запрет на строительство небольших студий и однокомнатных квартир. Такое заявление сделала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева is licensed under public domain

"Маленькие студии появляются потому, что люди хотят их и не всегда могут позволить себе большую квартиру. Поскольку национальные строительные показатели остаются в силе, темпы строительства не снижаются", — сказала Светлана Разворотнева в интервью для "Лента.ру".

Она подчеркнула, что стоимость жилья растет, спрос не увеличивается, а льготная ипотека почти заморожена. Поэтому застройщики ищут способы удешевления строительства, в том числе путем уменьшения площади квартир.

"Если молодой человек начинает зарабатывать и может позволить себе только маленькую квартиру, это лучше, чем ничего. Затем он может улучшить свои жилищные условия. У нас будут строить то, на что есть спрос и деньги. Запретами этого не изменить", — добавила депутат.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов отметил, что в Москве из-за новых требований девелоперам, которые ещё не получили разрешение на строительство, придётся вносить изменения в проекты, что может обойтись компаниям в сотни миллионов рублей.

"Основные убытки девелоперы понесут из-за отсутствия самых прибыльных вариантов, которые составляют 14% от общего объема предложения новостроек Большой Москвы. Такие квартиры присутствуют в каждом втором проекте", — сказал он.

Сырцов подчеркнул, что малогабаритные квартиры в столице очень востребованы. В апреле их доля составила 21,3% от общего числа договоров долевого участия в массовом сегменте новостроек, а в бизнес-классе — 7,9%.

"В Новой Москве 17,4% ДДУ были заключены на студии до 28 кв. м. Теперь покупатели таких квартир будут вынуждены переориентироваться на вторичный рынок. Однако рынок новостроек достаточно устойчив и сможет адаптироваться к этим изменениям", — заключил Сырцов.

Директор по продукту MR Group Жанна Махова считает, что ограничения на строительство студий нанесут ущерб рынку новостроек.

"Малогабаритные квартиры — востребованный продукт среди молодежи, приезжих, студентов, молодых пар, инвесторов и пенсионеров. Запрет студий лишит этих клиентов возможности приобрести доступное жилье", — сказала она.

Махова добавила, что покупателям студий придется искать альтернативы, которых практически нет.

"По цене это может быть вторичное жилье, например, "однушка" в хрущевке, но по качеству они значительно уступают современным ЖК. Альтернативой может быть аренда новых студий, что в долгосрочной перспективе невыгодно", — отметила она.

Махова подчеркнула, что ограничение на строительство студий особенно сильно ударит по крупным городам, страдающим от нехватки рабочей силы.

"Доступное жилье — важный фактор для рынка труда. Его отсутствие затруднит кадровое движение. Цены на дефицитные студии вырастут, а вторичный и арендный рынки получат дополнительный приток клиентов. Строительный сектор потеряет значительную аудиторию, а объемы ввода снизятся", — резюмировала она.

Напомним, что с 15 мая в Москве не выдают разрешения на строительство, если проект включает квартиры и студии площадью менее 28 кв. м. С 1 июня аналогичные ограничения начнут действовать в Ленинградской области. По мнению экспертов, такие меры могут быть приняты и в других регионах России.