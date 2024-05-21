Елена Борзова раскрыла, как Пугачёва "убирала" соперниц

Елена Борзова, известная советская и российская актриса, выразила мнение о том, что певица Алла Пугачева использовала свои влиятельные связи для того, чтобы вытеснить с эстрады своих конкуренток.
Среди таких исполнительниц она упомянула Аиду Ведищеву, которая в итоге уехала за границу, и Ларису Долину, которую Пугачева вытеснить не смогла. Борзова также отметила, что Пугачева активно продвигала певицу Лайму Вайкуле, подчеркнув, что некоторые умеют "очень хорошо дружить" на эстраде.
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