Елена Борзова раскрыла, как Пугачёва "убирала" соперниц

Елена Борзова обвинила Аллу Пугачёву в вытеснении конкурентов с эстрады

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Борзова, известная советская и российская актриса, выразила мнение о том, что певица Алла Пугачева использовала свои влиятельные связи для того, чтобы вытеснить с эстрады своих конкуренток.

Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

Среди таких исполнительниц она упомянула Аиду Ведищеву, которая в итоге уехала за границу, и Ларису Долину, которую Пугачева вытеснить не смогла. Борзова также отметила, что Пугачева активно продвигала певицу Лайму Вайкуле, подчеркнув, что некоторые умеют "очень хорошо дружить" на эстраде.