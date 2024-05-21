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Киберстрахование: как современные компании защищают себя от киберинцидентов и утечек данных

Киберстрахование: почему оно становится необходимостью для бизнеса?

1:53
Страхование

Киберстрахование — это вид страхования, который защищает компании и организации от финансовых потерь, связанных с киберинцидентами. Эти инциденты могут включать в себя утечки данных, кибератаки, вирусные атаки, хакерские взломы и другие формы киберугроз.

Киберстрахование: почему оно становится необходимостью для бизнеса?
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

Полис киберстрахования может покрывать расходы на восстановление данных, юридические услуги, выплаты пострадавшим клиентам и даже репутационные потери.

В последние годы киберстрахование становится всё более важным по нескольким причинам:

Рост числа кибератак

Количество и сложность кибератак продолжает расти. Хакеры становятся всё более изощрёнными, и даже крупные корпорации с продвинутыми системами безопасности могут стать жертвами атак.

Увеличение объёма данных

Компании всё больше зависят от данных. Утечка конфиденциальной информации может привести к серьёзным финансовым и репутационным потерям. Киберстрахование помогает минимизировать эти риски.

Законы и регулирование

Введение новых законов о защите данных, таких как GDPR в Европе, усиливает ответственность компаний за безопасность данных. Несоблюдение этих законов может привести к значительным штрафам, что делает киберстрахование ещё более актуальным.

Осведомлённость бизнеса

Компании начинают понимать, что инвестиции в киберстрахование — это не просто расходы, а стратегический шаг для защиты бизнеса. Это помогает не только минимизировать убытки, но и быстрее восстанавливаться после инцидентов.

Таким образом, киберстрахование становится важным инструментом в арсенале любой компании, стремящейся защитить себя от современных киберугроз и обеспечить стабильность своего бизнеса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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