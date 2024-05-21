Многие собаки, как известно, склонны выть по ночам или в отсутствии хозяев.
Отучить собаку от этой привычки непросто, но возможно. Вот несколько советов, как это сделать.
Чтобы собака не выла ночью, важно вечером ее хорошо накормить и утомить активными играми, предпочтительно на свежем воздухе.
Чтобы собака не выла днем, пока вы на работе, необходимо приучить ее к одиночеству, показывая, что быть одной не так уж и плохо.
Перед уходом из дома давайте собаке какую-нибудь игрушку (например, мячик на веревочке, нюхательный коврик или косточку для жевания), а по возвращении забирайте ее. Это поможет ассоциировать получение игрушки с вашим уходом. Важно чередовать игрушки, чтобы они не наскучили питомцу.
Также перед уходом уделите внимание собаке и оставьте достаточный запас корма и воды.
Главная причина для получения вкусных и качественных луковиц - правильно ухаживать за растением и предпринять определённые меры, чтобы он не пошёл в стрелки.