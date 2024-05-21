Как волк на Луну: как вразумить бестолкового пса не выть, когда вы уходите

Кинологи рассказали, как отучить собаку выть в одиночестве

Многие собаки, как известно, склонны выть по ночам или в отсутствии хозяев.

Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Отучить собаку от этой привычки непросто, но возможно. Вот несколько советов, как это сделать.

Как отучить собаку выть в одиночестве

Чтобы собака не выла ночью, важно вечером ее хорошо накормить и утомить активными играми, предпочтительно на свежем воздухе.

Чтобы собака не выла днем, пока вы на работе, необходимо приучить ее к одиночеству, показывая, что быть одной не так уж и плохо.

Перед уходом из дома давайте собаке какую-нибудь игрушку (например, мячик на веревочке, нюхательный коврик или косточку для жевания), а по возвращении забирайте ее. Это поможет ассоциировать получение игрушки с вашим уходом. Важно чередовать игрушки, чтобы они не наскучили питомцу.

Также перед уходом уделите внимание собаке и оставьте достаточный запас корма и воды.