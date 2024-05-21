Теперь добыча тяжёлой и вязкой нефти станет проще: российские учёные разработали новый метод

В России разработали метод, упрощающий добычу тяжёлой и вязкой нефти

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские исследователи разработали метод, позволяющий снизить вязкость тяжёлой нефти на 58% путем обработки водяным паром в сочетании с солями уксусной кислоты и переходных металлов. Это позволяет увеличить эффективность добычи таких углеводородов на 19%.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обычно для добычи тяжёлой нефти, характеризующейся высокой вязкостью, в скважины закачивают горячий водяной пар. Этот пар прогревает нефтеносные пласты, что делает углеводороды более текучими и облегчает их извлечение. Однако этот процесс требует значительных энергетических затрат, что увеличивает себестоимость добычи нефти.

Учёные предложили улучшить этот процесс, вводя в скважины не только пар, но и катализаторы, которые расщепляют наиболее тяжелые и трудноизвлекаемые компоненты нефти. Они обнаружили, что можно формировать молекулы катализаторов прямо внутри месторождений, вводя ацетаты меди и никеля. Эти соли образуют частицы сульфида меди и никеля, соединения серы и атомы переходных металлов, которые взаимодействуют с молекулами смол и асфальтенов, самых тяжелых компонентов нефти, сообщает ТАСС.

В результате массовая доля высокомолекулярных углеводородов снижается с 38% до 23,5%, а температура кипения нефти уменьшается на 30%. Это приводит к значительному снижению вязкости нефти и повышению эффективности её добычи на 19% по сравнению с использованием только паровой обработки.

Российские химики надеются, что этот метод позволит снизить себестоимость добычи тяжёлой нефти, сделав её более рентабельной.