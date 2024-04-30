Эксперт по питанию Верис: недосып и пропуск приёма пищи могут стать причиной переедания и, как следствие, лишнего веса

Россиянам сообщили, что недосып и пропуск приёма пищи могут стать причиной переедания

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переедание — это ситуация, когда человек съедает пищу в количестве, которое превышает его потребности. Итог — лишний вес, проблемы с пищеварением, сном и ухудшение самочувствия.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Проблема переедания может появиться и по физиологическим причинам, и по психологическим.

Одной из причин может быть пропуск завтрака, обеда или любого другого приёма пищи, из-за чего появляется острое чувство голода и увеличивается вероятность переедания в следующий приём пищи.

"Окно между завтраком и ужином в идеале не должно превышать 10 часов. Так вы не будете успевать сильно проголодаться — и сможете регулировать количество и качество съеденного,” — посоветовал Артём Верис, эксперт по питанию и менеджер по продукту FITKIT.

Перекусы тоже пропускать не стоит, они должны быть полезными и не нарушать баланс макроэлементов.

Ещё одной причиной переедания может быть несбалансированное питание. Для нормальной работы организму необходимо получить все микро и макронутриенты, то есть белки, жиры и углеводы.

Важно добавить в свой рацион белки и клетчатку, так чувство сытости будет сохраняться дольше. Не менее важно употреблять медленные углеводы и лучше в первой половине дня.

Причиной переедания может стать привычка есть на ходу. Дело в том, что ощущение сытости приходит примерно через 15-20 минут после приёма пищи. Если во время еды, заниматься просмотром телевизора, чтением книги или листанием соцсетей, то риск пропустить момент насыщения и переесть увеличивается в разы, передаёт "Рамблер”.

Недосып может стать не только причиной, но и результатом переедания.

"Связь этих факторов объясняется тем, что недостаток сна приводит к нарушению естественных процессов в организме. Так происходит всплеск гормона стресса кортизола, нарушение регуляции гормона голода грелина и гормона сытости лептина. Это приводит к повышенному аппетиту и потреблению большего количества калорий и углеводов. Организм не справляется с усталостью и требует больше еды”, — сообщил эксперт.

Переедание может возникнуть на фоне стресса. Возникает тяга к сладкой и жирной пище. Артём Верис посоветовал в такие моменты спрашивать себя, действительно ли я голоден или просто хочу конфету или бургер, чтобы поднять настроение. Если просто поднять настроение, то необходимо искать другие методы борьбы со стрессом, либо же обратиться к специалисту.