"Меня хотели выгнать": Бузова шокировала откровениями о своем пути на "Дом-2"

В интервью для mk. ru Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями о начале своей карьеры на телепроекте "Дом-2".

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.