"Меня хотели выгнать": Бузова шокировала откровениями о своем пути на "Дом-2"

В интервью для mk. ru Ольга Бузова поделилась своими воспоминаниями о начале своей карьеры на телепроекте "Дом-2".
Она рассказала, как другие участницы шоу стремились её выгнать, но благодаря поддержке телезрителей, которые каждую пятницу голосовали за неё, она получала иммунитет.
Бузова призналась, что те времена были для неё очень болезненными, она часто плакала из-за обид. Несмотря на трудности, эти испытания сделали её сильнее, спокойнее и увереннее в себе.
Она подчеркнула, что именно вера в себя и настойчивость помогли ей достичь успеха, даже когда в неё не верили самые близкие люди.
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