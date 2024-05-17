США потратят $3,4 млрд на уран: как новое решение Минэнерго изменит рынок ядерного топлива

Министерство энергетики США объявило о намерении начать закупку обогащенного урана у американских производителей для ядерных реакторов.
Сумма контракта составит $3,4 млрд и рассчитан он на 10 лет. Это решение направлено на обеспечение доступности внутреннего производства ядерного топлива в случае нарушений поставок на мировом рынке.
В уведомлении ведомства подчеркивается важность данного контракта для национальной безопасности и энергетической независимости страны. Несмотря на то, что предполагаемые объемы закупаемого урана и конкретные сроки поставок еще не определены, Минэнерго планирует начать прием заявок от американских производителей в июне 2024 года, сообщает ТАСС.
Основная цель этого контракта — создать резерв производственных мощностей внутри страны, который позволит минимизировать риски, связанные с потенциальными перебоями в международных поставках ядерного топлива.
Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.