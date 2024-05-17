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США потратят $3,4 млрд на уран: как новое решение Минэнерго изменит рынок ядерного топлива

Минэнерго США планирует закупить уран у своих производителей на $3,4 млрд

1:04
Экономика

Министерство энергетики США объявило о намерении начать закупку обогащенного урана у американских производителей для ядерных реакторов.

Минэнерго США планирует закупить уран у своих производителей на ,4 млрд
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сумма контракта составит $3,4 млрд и рассчитан он на 10 лет. Это решение направлено на обеспечение доступности внутреннего производства ядерного топлива в случае нарушений поставок на мировом рынке.

В уведомлении ведомства подчеркивается важность данного контракта для национальной безопасности и энергетической независимости страны. Несмотря на то, что предполагаемые объемы закупаемого урана и конкретные сроки поставок еще не определены, Минэнерго планирует начать прием заявок от американских производителей в июне 2024 года, сообщает ТАСС.

Основная цель этого контракта — создать резерв производственных мощностей внутри страны, который позволит минимизировать риски, связанные с потенциальными перебоями в международных поставках ядерного топлива.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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