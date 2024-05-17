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Турция лидирует среди зарубежных направлений для российских туристов в 2024 году

Япония вошла в топ-10 популярных направлений у россиян

1:57
Туризм

Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, занимающая до 50% всех продаж и предпочтений, сообщил Дмитрий Горин в интервью НСН.

Япония вошла в топ-10 популярных направлений у россиян
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, самыми популярными странами для путешествий среди россиян являются Турция, ОАЭ и Таиланд.

Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей и апартаментов, чем в июне 2023 года. Особенно популярна Япония, спрос на которую вырос почти в шесть раз, включив её в топ-10 востребованных направлений на июнь.

"Популярность зарубежных путешествий у россиян восстанавливается. Статистика авиакомпаний подтверждает рост востребованности зарубежных направлений на 28-35%. Международные путешествия опережают динамику внутренних. Турция возглавляет рейтинг зарубежных направлений, занимая до 50% всех продаж и предпочтений. В топе также ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет и Куба — страны с прямым авиасообщением или возможностью транзитного перелета, а также пакетными предложениями туроператоров", — отметил Горин.

По его словам, Япония входит в список стран, куда восстанавливается турпоток из России.

"Страны с более сложной логистикой предлагают интересные и уникальные экскурсионные программы — культурные, образовательные, исторические, гастрономические. Япония — круглогодичное направление, куда восстанавливается турпоток из России. В Японию появились групповые заезды. Стоимость путешествия зависит от курса валют, который сейчас стабилен. Авиаперелет составляет 50-70% стоимости тура", — добавил Горин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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