Как правильно поливать помидоры во время жары?

Скоро наступит жара: говорим о поливе огорода

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Совсем скоро наступит календарное лето и особенно важно правильно ухаживать за помидорами, так как они требовательны к грунту, поливу и удобрениям. Однако, не всегда очевидно, как правильно поливать помидоры во время жары.

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Помидоры любят влагу, но при высоких температурах важно помнить о том, что нельзя поливать растения слишком активно. Во-первых, это может привести к переувлажнению почвы, что негативно отразится на корнях растений. Во-вторых, при сильном поливе может образоваться корка на поверхности земли, которая будет мешать проникновению воды в глубокие слои грунта.

Чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, поливать помидоры лучше всего рано утром или поздним вечером, когда солнце уже не так активно. Так вода лучше впитывается и не испаряется быстро.

Кроме того, важно следить за состоянием почвы. Если земля подсохла, можно полить помидоры, но не переусердствовать. Лучше полить растения немного, но чаще, чем обильно и реже.

Не стоит также забывать о влагоемкости почвы. Если почва хорошо удерживает влагу, можно не так часто поливать помидоры, но если она быстро высыхает, растения нужно чаще орошать.

Важно помнить, что каждый садовод должен наблюдать за своими растениями и основываться на конкретных условиях в своём саду. Помидоры — растения нежные и требовательные, поэтому нужно внимательно следить за их состоянием и реагировать на все изменения вовремя.