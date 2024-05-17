Салат из редиски и огурцов: без этой лёгкой витаминной закуски весной просто никуда!

Давайте приготовим освежающий салат из редиски и огурцов, ведь весной без витаминов просто никак!
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.
Для этого простого салата нам понадобятся следующие компоненты:
— 10 редисок,
— 3 небольших огурца,
— пучок зелёного лука,
— пучок укропа,
— пучок петрушки,
— 4 столовые ложки сметаны,
— приправы по вкусу (соль, перец, по желанию).
Следуйте этим шагам, чтобы приготовить салат:
Начните с подготовки ингредиентов. Удалите попки у редисок и огурцов, затем нарежьте их тонкими кругами.
Мелко нарежьте зелень — зелёный лук, укроп и петрушку.
В большой миске соедините редиску, огурцы и нарезанную зелень.
Приправьте салат солью, перцем и другими приправами по вашему вкусу.
Добавьте 4 столовые ложки сметаны и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат был равномерно пропитан соусом.
Готово! Салат из редиски и огурцов готов к подаче на стол. Он идеально подойдет как начало обеда или ужина, а также отлично дополнит основное блюдо. Попробуйте этот освежающий салат и наслаждайтесь его вкусом! Приятного аппетита!
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