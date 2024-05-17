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Салат из редиски и огурцов: без этой лёгкой витаминной закуски весной просто никуда!

Салат из редиски и огурцов: классическая весенняя закуска за пару минут

1:17
Еда

Давайте приготовим освежающий салат из редиски и огурцов, ведь весной без витаминов просто никак!

Салат из редиски и огурцов: классическая весенняя закуска за пару минут
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Для этого простого салата нам понадобятся следующие компоненты:

— 10 редисок,

— 3 небольших огурца,

— пучок зелёного лука,

— пучок укропа,

— пучок петрушки,

— 4 столовые ложки сметаны,

— приправы по вкусу (соль, перец, по желанию).

Следуйте этим шагам, чтобы приготовить салат:

  1. Начните с подготовки ингредиентов. Удалите попки у редисок и огурцов, затем нарежьте их тонкими кругами.
  2. Мелко нарежьте зелень — зелёный лук, укроп и петрушку.
  3. В большой миске соедините редиску, огурцы и нарезанную зелень.
  4. Приправьте салат солью, перцем и другими приправами по вашему вкусу.
  5. Добавьте 4 столовые ложки сметаны и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат был равномерно пропитан соусом.
  6. Готово! Салат из редиски и огурцов готов к подаче на стол. Он идеально подойдет как начало обеда или ужина, а также отлично дополнит основное блюдо. Попробуйте этот освежающий салат и наслаждайтесь его вкусом! Приятного аппетита!
Летний салат из редиски и огурцов | Добрые рецепты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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