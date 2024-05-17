Салат из редиски и огурцов: без этой лёгкой витаминной закуски весной просто никуда!

Салат из редиски и огурцов: классическая весенняя закуска за пару минут

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте приготовим освежающий салат из редиски и огурцов, ведь весной без витаминов просто никак!

Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Для этого простого салата нам понадобятся следующие компоненты:

— 10 редисок,

— 3 небольших огурца,

— пучок зелёного лука,

— пучок укропа,

— пучок петрушки,

— 4 столовые ложки сметаны,

— приправы по вкусу (соль, перец, по желанию).

Следуйте этим шагам, чтобы приготовить салат:

Начните с подготовки ингредиентов. Удалите попки у редисок и огурцов, затем нарежьте их тонкими кругами. Мелко нарежьте зелень — зелёный лук, укроп и петрушку. В большой миске соедините редиску, огурцы и нарезанную зелень. Приправьте салат солью, перцем и другими приправами по вашему вкусу. Добавьте 4 столовые ложки сметаны и тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы салат был равномерно пропитан соусом. Готово! Салат из редиски и огурцов готов к подаче на стол. Он идеально подойдет как начало обеда или ужина, а также отлично дополнит основное блюдо. Попробуйте этот освежающий салат и наслаждайтесь его вкусом! Приятного аппетита!