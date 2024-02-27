Как приготовить идеальный зерновой кофе: нужно соблюдать эти несложные рекомендации

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Шесть правил приготовления идеальной чашки кофе

0:54
Еда

Эти советы по приготовлению кофе позволят вам наслаждаться ароматным и вкусным напитком.

Шесть правил приготовления идеальной чашки кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Shuklaashutoshin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Выбирайте качественные зёрна. Храните их в герметичных контейнерах при комнатной температуре.

Выбирайте качественный кофе. Ищите зёрна с указанием страны происхождения. Экспериментируйте, но придерживайтесь бюджета, советует eatingwell.com.

Измельчайте зёрна самостоятельно. Перемолите зёрна перед завариванием для лучшего вкуса. Даже простая кофемолка может помочь.

Используйте хорошую воду. Заваривайте напиток качественной водой без хлора и посторонних привкусов.

Не перегревайте. Поддерживайте правильную температуру воды при заваривании, чтобы избежать горького вкуса.

Содержите оборудование в чистоте. Регулярно чистите кофемолку и кофеварку, чтобы избежать неприятных привкусов.

Твоя идеальная чашка кофе. Как правильно выбирать, хранить и заваривать кофе
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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