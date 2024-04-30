Советы для утреннего ритуала красоты: как проснуться с идеальной кожей

Как придать свежести своему утру и выглядеть более молодо

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как замечательно проснуться с утра и увидеть в зеркале свежее, сияющее лицо! Во время ночного отдыха кожа восстанавливается и успокаивается. Однако, если вечерний уход за кожей неправильный, то утром вы можете столкнуться с проблемами, такими как высыпания, шелушение или отеки.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Демакияж

Первое правило — это удаление макияжа и очищение кожи. Это два разных этапа. Пенки и гели могут не справиться с удалением продуктов декоративной косметики, поэтому начните с мицеллярной воды или гидрофильного масла, особенно если вы используете стойкую косметику или солнцезащитные средства.

Очищение

После демакияжа используйте пенку или гель для умывания. Рекомендуется периодически заменять их на энзимную пудру, которая действует как легкий пилинг, делая кожу гладкой и сияющей.

Тонизирование

Тоники и лосьоны раскрывают поры и служат проводниками для следующих этапов ухода. Важно выбирать продукты без спирта, чтобы избежать пересушивания кожи.

Активные вещества

Кислоты и ретинол помогают бороться с акне и воспалениями, но повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Поэтому рекомендуется использовать их перед сном. Ночные маски с фруктовыми кислотами могут придать коже сияние и отдохнувший вид.

Крем или сыворотка

До 45 лет крем не является обязательным компонентом ночного ухода. Достаточно легкой сыворотки. Однако, обладательницам сухой или обезвоженной кожи стоит обратить внимание на крем для дополнительного увлажнения и питания.