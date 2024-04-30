Как замечательно проснуться с утра и увидеть в зеркале свежее, сияющее лицо! Во время ночного отдыха кожа восстанавливается и успокаивается. Однако, если вечерний уход за кожей неправильный, то утром вы можете столкнуться с проблемами, такими как высыпания, шелушение или отеки.
Первое правило — это удаление макияжа и очищение кожи. Это два разных этапа. Пенки и гели могут не справиться с удалением продуктов декоративной косметики, поэтому начните с мицеллярной воды или гидрофильного масла, особенно если вы используете стойкую косметику или солнцезащитные средства.
После демакияжа используйте пенку или гель для умывания. Рекомендуется периодически заменять их на энзимную пудру, которая действует как легкий пилинг, делая кожу гладкой и сияющей.
Тоники и лосьоны раскрывают поры и служат проводниками для следующих этапов ухода. Важно выбирать продукты без спирта, чтобы избежать пересушивания кожи.
Кислоты и ретинол помогают бороться с акне и воспалениями, но повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Поэтому рекомендуется использовать их перед сном. Ночные маски с фруктовыми кислотами могут придать коже сияние и отдохнувший вид.
До 45 лет крем не является обязательным компонентом ночного ухода. Достаточно легкой сыворотки. Однако, обладательницам сухой или обезвоженной кожи стоит обратить внимание на крем для дополнительного увлажнения и питания.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.