Киркоров выгнан из дома Галкина*: подробности конфликта с Максимом*

Киркоров о разрыве с семьей Пугачевой: рассказ о конфликте с Галкиным*

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Филипп Киркоров раскрыл детали своих отношений с бывшей женой Аллой Пугачевой, признаваясь, что она является лучшим, что случилось в его жизни. Несмотря на развод, он стремился сохранить дружеские отношения и часто бывал в доме Пугачевой и её нынешнего мужа Максима Галкина*.

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Однако со временем Галкин* стал проявлять неодобрение к его визитам, что в итоге привело к ограничению общения Киркорова с семьёй, включая внезапное прекращение общения с детьми Аллы и Максима, Лизой и Гарри, к которым он был очень привязан.

Киркоров подчеркнул, что дети его любили и он часто приносил им подарки, но теперь его присутствие в их доме не приветствуется по решению Галкина*.

* — признан иностранным агентом.