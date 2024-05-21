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Какой соус больше подходит к курице, какой к говядине, а какой — к рыбе и морепродуктам?

Какие соусы подобрать к разным блюдам?

2:47
Еда

Подбор соуса для блюда играет важную роль в создании гармоничного вкуса и придания особенного аромата. Когда дело касается соусов, есть несколько общих принципов, которыми можно руководствоваться. Ниже приводятся общие рекомендации, о которых напоминает aif.ru.

Какие соусы подобрать к разным блюдам?
Фото: commons.wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Утка, крольчатина, зайчатина и кабанятина обычно сочетаются с кисло-сладкими ягодными соусами, такими как малина, клюква, брусника или черника. Такие соусы добавляют освежающую нотку к мясу. Также грибные соусы органично вписываются в эти блюда.
  • Курица и индейка являются довольно нейтральными по вкусу, поэтому позволяют использовать широкий спектр соусов, включая сливочные, сырные, ягодные, яичные и грибные соусы. Некоторые повара также экспериментируют сочетанием рыбных соусов, хотя это не так распространено.
  • Говядина, баранина и телятина, в свою очередь, прекрасно сочетаются со множеством соусов, кроме рыбных. Здесь можно использовать демиглас, сливочные, сырные, винные, ягодные, яичные и грибные соусы. Новым и интересным вариантом может быть шоколадная сальса, которая добавит необычную нотку к говядине.
  • Морепродукты, такие как креветки и мидии, отлично сочетаются с соусами, содержащими тропические фрукты, например манго, лайм или лимон, а также с соусами на основе уксуса, винегрета или тартара. Чесночные заправки часто используются в сочетании с морепродуктами, а также соевые или рыбные соусы могут добавить дополнительную глубину вкуса.
  • Рыба хорошо сочетается соусами, содержащими цитрусовые, сливки, икру или анчоусов. Соусы, приготовленные на основе морепродуктов, рыбного или куриного бульона, также прекрасно подходят для рыбных блюд.
  • Овощи обычно заправляются винегретными соусами, майонезом или сметаной. Как правило, фруктовые и овощные приправы не так хорошо сочетаются с вареными, жареными или паровыми овощами. Вместо этого можно использовать более насыщенные соусы, такие как грибные, мясные или яичные соусы, которые привносят яркий вкус к овощам.

Важно помнить, что эти рекомендации не являются строгими правилами, а всего лишь общими рекомендациями. Вы всегда можете экспериментировать с соусами, сочетая различные ингредиенты и добавляя собственные вкусовые предпочтения. Главное — наслаждаться созданием уникальных сочетаний вкусов и ароматов.

ТАКИЕ СОУСЫ В МАГАЗИНЕ НЕ КУПИШЬ. Домашние советы. Мой опыт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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