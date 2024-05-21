Расходы россиян на путешествия в апреле 2024 года снизились на 6%

Россияне начали экономить на путешествиях

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В апреле 2024 года расходы россиян на путешествия уменьшились на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Такие данные представил "Почта Банк", копия отчета которого есть у "Газеты.Ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также в банке отметили, что спрос сместился в сторону более бюджетных видов транспорта.

Покупка авиабилетов сократилась на 5%, в то время как число поездок на поездах увеличилось на 9%. Расходы на речные круизы удвоились, что объясняется привлекательными маршрутами и высоким уровнем сервиса.

Средняя стоимость авиабилета в апреле составляла от 22 тыс. до 116 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании, что на 10-70% выше уровня прошлого года. Цена билета на поезд в среднем выросла на 31%, достигнув 3,9 тыс. рублей. Средняя стоимость речного круиза составила 25 тыс. рублей, что вдвое больше, чем год назад.

Эксперты объясняют сокращение расходов на путешествия ростом цен на туристические путевки. В то же время многие россияне начали больше путешествовать внутри страны, открывая для себя новые маршруты.

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