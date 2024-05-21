Рассказываем о преимуществах бордюрной ленты для дачного участка

Будет задерживать влагу: почему стоит установить бордюрную ленту

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Бордюрная лента — это неотъемлемый элемент дизайна садового участка, который не только придаёт ему красивый и завершенный вид, но и выполняет важные функции. В этой статье мы расскажем о том, как бордюрная лента помогает саду и почему её использование является необходимым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, бордюрная лента помогает определить границы садового участка и разделить его на зоны. Это особенно важно для больших садов, где необходимо создать уютные уголки для отдыха, зоны для выращивания овощей и фруктов, а также для организации цветочных клумб. Благодаря бордюрной ленте, каждая зона будет четко выделена и не будет смешиваться с другой, что придаст саду порядок и гармонию.

Во-вторых, бордюрная лента помогает защитить растения от распространения сорняков. Установленная вокруг клумбы или грядки, она будет служить надёжным барьером для сорняков, не позволяя им распространяться по всему саду. Это особенно важно для тех, кто стремится к экологически чистому саду, не используя химические средства для борьбы с сорняками.

Кроме того, бордюрная лента помогает сохранить влагу в почве. Установленная вокруг клумбы или грядки, она будет задерживать влагу, не давая ей испаряться под воздействием солнечных лучей. Это особенно важно в период засухи, когда растения нуждаются в дополнительном поливе. Таким образом, использование бордюрной ленты позволит сэкономить воду и обеспечить растения необходимым количеством влаги.

Кроме практических функций, бордюрная лента также является декоративным элементом сада. Она может быть выполнена из различных материалов — камня, дерева, пластика, металла, что позволяет подобрать ее под любой стиль сада. Благодаря этому, бордюрная лента становится не только защитой и организатором пространства, но и украшением, придающим саду индивидуальность и красоту.