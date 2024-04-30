Инцидент на борту: нарушительницу задержали за курение в самолете

Россиянка покурила в самолете и была арестована

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Уральском федеральном округе россиянка стала причиной инцидента на борту самолета, летевшего из Омска в Сургут, после того как попыталась покурить и устроила скандал. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД, 40-летняя женщина из Сургута запросила разрешение на курение у бортпроводника, но получила отказ, что вызвало ее громкое возмущение с нецензурной бранью.

Фото: flickr.com by Сюзанна Нильссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Не впервые сталкивающаяся с правоохранительными органами за подобные нарушения, женщина была трезва во время инцидента. Экипаж сообщил о происшествии полиции, и после посадки самолета правоохранители задержали нарушительницу. Ее доставили в отделение, где она провела ночь, а теперь ей грозит административное наказание за повторное правонарушение.