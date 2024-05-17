"Аэропорт Якутска" сопротивлялся как мог — но заплатить "Ингосстраху" 1,1 миллиард рублей всё же придётся

Арбитражный суд Московского округа 13 мая 2024 года отклонил запрос ОАО "Аэропорт Якутск" о приостановлении исполнения судебного решения, согласно которому аэропорту необходимо выплатить "Ингосстраху" 1,136 млрд рублей. Об этом сообщает АСН.
Страховая компания подала иск к аэропорту после выплаты за повреждение воздушного судна SSJ100. Инцидент произошёл 10 октября 2018 года, когда самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска из-за ненадлежащей эксплуатации и непринятия мер по удалению наледи на полосе.
Как отметили в "Ингосстрахе", незадолго до этого произошёл ещё один инцидент, на той же ВПП, и, хотя экипаж предупредил об опасности, аэропорт не предпринял должных мер. Это привело к авиационному происшествию, в результате которого самолёт был признан не подлежащим восстановлению, и "Ингосстрах" выплатил страховку в размере 1,13 млрд рублей.
Исходные и апелляционные суды обязали "Аэропорт Якутск" возместить убытки. Однако аэропорт задерживал перечисление денег и обратился в кассационный суд с ходатайством о приостановке исполнения решения, в котором ему было отказано.
Следующее заседание по кассационной жалобе аэропорта запланировано на 23 июля.
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