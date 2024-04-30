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Скрытые угрозы: какие компоненты косметики могут портить кожу

Косметические продукты, которые фактически вредят состоянию кожи

1:19
Моя семья » Красота и стиль

В стремлении достичь безупречной кожи, многие женщины приобретают все больше косметических средств, надеясь на сияющий и чистый вид лица. Однако лишь немногие осведомлены о составе косметики, и некоторые компоненты, на самом деле, наносят серьезный вред коже.

Косметические продукты, которые фактически вредят состоянию кожи
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Пропиленгликоль, часто встречающийся в кремах, помогает проникновению влаги в кожу, но может вызывать аллергические реакции и высыпания. Формальдегид, использованный в прошлом в лаках для ногтей, считается канцерогеном и лучше избегать его содержащих продуктов. Гидрохинон, присутствующий в осветлителях и кремах для лица, снижает защитные свойства кожи от УФ-излучения и увеличивает риск пигментации.

Парабены, хотя и используются как консерванты, могут ускорить старение кожи и образование морщин. Ацетат алюминия, добавленный в косметические средства для сохранения текстуры, может вызвать шелушения. Наконец, глицерин и вазелин, несмотря на свою широкую популярность, могут обезвоживать кожу и способствовать образованию акне.

Будьте внимательны к составу продуктов и избегайте вредных компонентов для сохранения здоровья и молодости вашей кожи.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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