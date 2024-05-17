Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мьянма привлекает туристов уникальной природой и культурой
Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
В Абакане будут судить страхового агента, укравшего более 250 тысяч рублей
Клюквенная тарталетка: как приготовить дома
Доктор Мясников: основные симптомы инсульта - онемение и слабость в конечностях
При наличии активных митохондрий болезнь Альцгеймера может не проявляться
Эксперты назвали породы кошек, которые обожают купаться
Как вырастить густой и сочный базилик
Путин заметил, что чиновники МОК сегодня сами нарушают принципы Олимпийской хартии
Королевская семья впервые поделилась архивными снимками маленьких наследников престола

Королевская семья опубликовала архивные снимки с детьми

0:45
Шоу-бизнес

Королевская семья впервые сделала общественным достоянием снимки из семейного архива Букингемского дворца.

Королевская семья опубликовала архивные снимки с детьми
Фото: https://www.instagram.com/royalcollectiontrust by Инстаграм Королевской семьи is licensed under public doman

В официальном аккаунте "Инстаграма"* королевской семьи Великобритании появилась серия архивных чёрно-белых снимков.

"Невиданные ранее портреты королевской семьи, включая юного принца Чарльза и принцессу Анну, сфотографированные будущим лордом Сноудоном, будут выставлены сегодня в Королевской галерее Букингемского дворца", — гласит текст поста под фото.

Ранее сообщалось, что Король Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологией.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Принц Чарльз. Счастливый неудачник
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Яна Рудковская показала королевский завтрак младшего сына Арсения

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала особенные завтраки для младшего сына Арсения.

Яна Рудковская показала, чем кормит сына на завтрак
Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала об их отношениях
"Она ко мне не имеет никакого отношения": сестра Ольги Бузовой рассказала о конфликтах с певицей
Рассказываем о высокоурожайном сорте огурцов
Рокер Валерий Кипелов рассказал, какая песня Шамана довела его до слез
Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией Дмитрий Плотников Лидеры стран БРИКС отказываются от присутствия на "мирной конференции" в Швейцарии Любовь Степушова Такой неожиданный новый министр обороны России: как же мы проворонили этот вариант? Андрей Николаев
Сын Олега Газманова показал изменившегося до неузнаваемости Михаила Шуфутинского
"Я много раз ходил по краю": Топалов рассказал о том, как Тодоренко повлияла на его судьбу
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Неожиданное признание: фигуристка Медведева рассказала о своих чувствах к сыну Авербуха
Последние материалы
Врач Уолтер: нужно думать о случайных словах или объектах
В Абакане будут судить страхового агента, укравшего более 250 тысяч рублей
Зеленский сам создаст условия для освобождения Харькова русской армией
Клюквенная тарталетка: как приготовить дома
Королевская семья опубликовала архивные снимки с детьми
Доктор Мясников: основные симптомы инсульта - онемение и слабость в конечностях
При наличии активных митохондрий болезнь Альцгеймера может не проявляться
Эксперты назвали породы кошек, которые обожают купаться
Как вырастить густой и сочный базилик
Путин заметил, что чиновники МОК сегодня сами нарушают принципы Олимпийской хартии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников