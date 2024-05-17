Королевская семья впервые поделилась архивными снимками маленьких наследников престола

Королевская семья впервые сделала общественным достоянием снимки из семейного архива Букингемского дворца.
В официальном аккаунте "Инстаграма"* королевской семьи Великобритании появилась серия архивных чёрно-белых снимков.
"Невиданные ранее портреты королевской семьи, включая юного принца Чарльза и принцессу Анну, сфотографированные будущим лордом Сноудоном, будут выставлены сегодня в Королевской галерее Букингемского дворца", — гласит текст поста под фото.
Ранее сообщалось, что Король Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологией.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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