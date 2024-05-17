Королевская семья впервые поделилась архивными снимками маленьких наследников престола

Королевская семья опубликовала архивные снимки с детьми

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Королевская семья впервые сделала общественным достоянием снимки из семейного архива Букингемского дворца.

Фото: https://www.instagram.com/royalcollectiontrust by Инстаграм Королевской семьи is licensed under public doman

В официальном аккаунте "Инстаграма"* королевской семьи Великобритании появилась серия архивных чёрно-белых снимков.

"Невиданные ранее портреты королевской семьи, включая юного принца Чарльза и принцессу Анну, сфотографированные будущим лордом Сноудоном, будут выставлены сегодня в Королевской галерее Букингемского дворца", — гласит текст поста под фото.

Ранее сообщалось, что Король Карл III и Кейт Миддлтон борются с онкологией.

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