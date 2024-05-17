Кошки-амфибии — как приобрести себе кота, который не может жить без постоянных купаний

Хотя кошки и славятся своей чистоплотностью, иногда требуется помыть их. Это особенно актуально, когда шерсть быстро пачкается, и кошка не в состоянии самостоятельно её очистить. Однако многие кошки испытывают страх перед водой, что создаёт проблемы для заботливых владельцев, желающих только лучшего для своих питомцев и сталкивающихся с их сопротивлением.
Тем не менее, существуют породы кошек, которые либо нейтрально, либо даже положительно относятся к воде. Таких кошек можно безопасно купать, так как они не царапают и не кусают в процессе.
К примеру, абиссинские кошки не боятся воды и даже могут играть в воде с удовольствием. Мейн-куны также не испытывают страха перед водой и могут даже самостоятельно залезть в наполненную ванну. Сфинксы, не имея шерсти, особенно благосклонны к тёплым водным процедурам, что делает купание приятным для них.
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