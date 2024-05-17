Праздничный десерт: эти клюквенные тарталетки с сыром маскарпоне и сливками очень просто приготовить дома

Клюквенная тарталетка: как приготовить дома

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква — очень ароматная ягода, именно поэтому её часто используют для приготовления соусов и десертов.

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Мы же вам предлагаем приготовить клюквенные тарталетки.

Ингредиенты

50 г пшеничной муки

Куриное яйцо

50 г сыра маскарпоне

Бисквит весом 10 г

25 г сливочного масла

20 г сахара

30 г свежих сливок

50 г клюквы

Клюквенный компот

Приготовление

Начнём с приготовления тарталетки. Замесите тесто, смешав масло, сахар, муку и яйца. Затем выложите тесто в форму для тарта и запеките в духовке, чтобы получилась корочка. Смешайте свежие сливки, сыр маскарпоне и клюкву, чтобы получилась начинка, и отставьте в сторону. Подготовленную форму для тарта выложите ванильным бисквитом. Теперь добавьте начинку на корж и полейте клюквенным компотом. Клюквенная тарталетка готова к подаче.