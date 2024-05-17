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Праздничный десерт: эти клюквенные тарталетки с сыром маскарпоне и сливками очень просто приготовить дома

Клюквенная тарталетка: как приготовить дома

1:05
Еда

Клюква — очень ароматная ягода, именно поэтому её часто используют для приготовления соусов и десертов.

Клюквенная тарталетка: как приготовить дома
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мы же вам предлагаем приготовить клюквенные тарталетки.

Ингредиенты

  • 50 г пшеничной муки
  • Куриное яйцо
  • 50 г сыра маскарпоне
  • Бисквит весом 10 г
  • 25 г сливочного масла
  • 20 г сахара
  • 30 г свежих сливок
  • 50 г клюквы
  • Клюквенный компот

Приготовление

  1. Начнём с приготовления тарталетки. Замесите тесто, смешав масло, сахар, муку и яйца. Затем выложите тесто в форму для тарта и запеките в духовке, чтобы получилась корочка.
  2. Смешайте свежие сливки, сыр маскарпоне и клюкву, чтобы получилась начинка, и отставьте в сторону.
  3. Подготовленную форму для тарта выложите ванильным бисквитом. Теперь добавьте начинку на корж и полейте клюквенным компотом. Клюквенная тарталетка готова к подаче.
ТАРТАЛЕТКИ С КЛЮКВЕННЫМ КУРДОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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