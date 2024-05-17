Праздничный десерт: эти клюквенные тарталетки с сыром маскарпоне и сливками очень просто приготовить дома
Клюквенная тарталетка: как приготовить дома
1:05
Клюква — очень ароматная ягода, именно поэтому её часто используют для приготовления соусов и десертов.
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Мы же вам предлагаем приготовить клюквенные тарталетки.
Ингредиенты
- 50 г пшеничной муки
- Куриное яйцо
- 50 г сыра маскарпоне
- Бисквит весом 10 г
- 25 г сливочного масла
- 20 г сахара
- 30 г свежих сливок
- 50 г клюквы
- Клюквенный компот
Приготовление
- Начнём с приготовления тарталетки. Замесите тесто, смешав масло, сахар, муку и яйца. Затем выложите тесто в форму для тарта и запеките в духовке, чтобы получилась корочка.
- Смешайте свежие сливки, сыр маскарпоне и клюкву, чтобы получилась начинка, и отставьте в сторону.
- Подготовленную форму для тарта выложите ванильным бисквитом. Теперь добавьте начинку на корж и полейте клюквенным компотом. Клюквенная тарталетка готова к подаче.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
ТАРТАЛЕТКИ С КЛЮКВЕННЫМ КУРДОМ