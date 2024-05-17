Базилик будет густым и сочным: эти советы помогут вырастить отличную зелень — собирайте урожай всё лето

Как вырастить густой и сочный базилик

4:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Эти простые советы помогут вам вырастить большой густой базилик, который позволит собирать урожай всё лето.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Базилик — ароматное, вкусное однолетнее растение, которое растет в теплую погоду практически в каждом летнем саду. Хотите ли вы пристраститься к песто, отведать салат капрезе с помидорами домашнего производства или просто хотите улучшить свой легендарный соус для пасты, универсальность базилика делает его одним из основных блюд.

При правильном уходе базилик будет радовать вас неиссякаемым изобилием все лето. Вот несколько советов, которые помогут вам наконец вырастить культуру.

1. Сажайте базилик, когда установится тёплая погода

Растения базилика не любят холода и чувствительны к перепадам температуры. Не высаживайте саженцы базилика в грунт слишком рано, чтобы избежать заморозков. Если вы сажаете базилик в контейнеры, перенесите их в помещение (подойдёт ваш гараж), если вы ожидаете холодные ночи.

2.Поддерживайте влажность почвы

Хотя базилику нравится хорошо дренированная почва, её также следует поддерживать влажной. Чрезмерный полив может вызвать плесень и гниение стеблей, что замедлит рост базилика. Обильно поливайте растения раз в неделю. Базилик, посаженный в контейнеры, требует более частого полива, поскольку почва высыхает быстрее, чем обычная.

3. Поливайте почву, а не листья

Во время полива доливайте воду до основания растения, избегая полива листьев и стеблей. Лучше всего использовать метод медленного глубокого замачивания. Также хорошо работают системы капельного орошения. Мульчирование вокруг растений также помогает удерживать и экономить воду, не допуская появления сорняков.

4. Сажайте культуру в солнечном месте

Растения базилика любят много солнца. Разместите свои растения в хорошем солнечном месте, где они смогут получать от шести до восьми часов солнца в день, вдали от холодных ветров. Если выращиваете в помещении, ставьте контейнеры на солнечный подоконник, который пропускает достаточно света.

5. Правильно вносите удобрения

Как и большинству растений, базилику также полезно получать дополнительные питательные вещества. Подкармливайте растения базилика хорошим органическим удобрением каждые четыре-шесть недель для комнатных растений и каждые 2-3 недели для уличных. Хорошо сбалансированное удобрение с равным количеством азота, калия и фосфата поможет увеличить производство листьев.

6. Собирайте урожай рано и часто

С базиликом сбор урожая и обрезка — это, по сути, одно и то же. Следуйте приведённым ниже советам по обрезке и используйте то, что вы срезали, для сбора урожая.

Начните собирать урожай базилика пораньше, продолжая собирать его каждую неделю или две в течение сезона. Если вы заметили, что на вашем взрослом растении начинают формироваться цветочные почки, определённо пора проводить обрезку. В противном случае растение потратит свою энергию на производство семян, а не на выращивание вкусной листвы. К тому же цветение меняет вкус базилика. Если вы опоздали на игру и начали формироваться цветы, просто отщипните головки, которые также съедобны.

7. Проводите обрезку

Обрезка — ключ к тому, чтобы ваше растение базилика выросло большим и густым. Может показаться контрпродуктивным обрезать растение, когда вы хотите, чтобы оно выросло больше, однако правильная обрезка вашего растения базилика имеет непосредственное отношение к успеху его выращивания.

От того, какие листья вы срежете, будет зависеть дальнейшее здоровье вашего растения базилика.Большие тёмно-зелёные листья не трогайте. Вместо этого выбирайте те, что поменьше, растущие на верхушке. Листья базилика растут двумя листьями в противоположных направлениях, посередине образуется стебель, из которого вырастают еще два листа. Найдите те новые крошечные листочки, которые формируются на ветке, и срежьте стебель чуть выше новых листьев, которые вы определили, стараясь не повредить новую поросль листьев. Каждый раз, когда вы подрезаете листья на верхушке растения, из этого места вырастают две новые ветви (и два новых набора листьев). При повторной обрезке новые ветви будут расти в геометрической прогрессии с каждой правильной обрезкой, создавая желаемую густоту.